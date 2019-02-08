شكرا لقرائتكم خبر عن «مطوفي جنوب آسيا» توقع عقد خدمة 5 آلاف حاج بحريني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

وقعت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا عقد الخدمة الموحد لحجاج مملكة البحرين البالغ عددهم 5 آلاف و500 حاج بحريني وذلك خلال اللقاء الذي جمع وفد مكتب شؤون حجاج البحرين برئاسة رئيس الدائرة الشرعية بمحكمة التمييز الشيخ عدنان القطان وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا برئاسة الدكتور رأفت بدر يوم أمس الأول بمقر المؤسسة برصيفة مكة

وبين الشيخ عدنان القطان أن المكتب وقع مع المؤسسة عقد الخدمات المقدمة لحجاج البحرين والتي تتميز المؤسسة في هذه الخدمات وتحوز على رضا الحجاج عام بعد عام، وهذه الجهود التي تقدمها الجهات الخدمية في المملكة لحجاج بيت الله الحرام برعاية خادم الحرمين الشريفين ومتابعة من وزير الحج جهود جبارة في التسهيل على الحجاج لأداء الفريضة.

وكشف القطان أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالبحرين توفد بعض مسؤوليها لأخذ دورات ومعرفة الخطط الجديدة لتفويج الحجاج وبالتالي نقلها للمقاولين وإطلاعهم عليها الذين بدورهم يوجهون الحجاج للالتزام بهذه الخطط وتنفيذها ويتم استخدام وسائل الإعلام لنقل هذه التعليمات، وكذلك للاستفادة من التجارب والتقنيات الحديثة التي تستخدمها المملكة لخدمة الحجاج، مؤكداً أن حجاج البحرين ملتزمين بالتعليمات وتلقوا إشادة نائب وزير الحج بهذا التعاون.

بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بدر أنه تم خلال اللقاء مناقشة ترتيبات المؤسسة لخدمة حجاج مملكة البحرين الشقيقة لموسم الحج وأهم المستجدات التي طرأت على أنظمة الحج في المسار الإلكتروني، وكذلك شرائح الخدمات الإضافية علاوة على توعية الحجاج بضرورة الالتزام بجداول التفويج في المشاعر المقدسة لرمي الجمرات وكذا نظام الإعاشة بالمشاعر والوجبات سابقة التجهيز.