شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تعلن بدء المقابلات الشخصية لـ249 مرشحا ومرشحة لشغل 93 وظيفة إدارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، عن بدء المقابلات الشخصية لـ 249 مرشحا ومرشحة عبر بوابة «جدارة» لشغل 93 وظيفة إدارية شاغرة تم الإعلان عنها سابقاً، من تاريخ 12 وحتى 20 جمادى الثانية 1440هـ.

وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي عسيري، أن المقابلات التي ستجرى في مبنى الوزارة الجديد في مخرج 12 تشمل وظائف: (فني زراعي، مهندس معماري مساعد، مهندس بيئي مساعد، باحث بيئي، مطور برامج مساعد، أمين مكتبة، باحث ميزانية مساعد، محاسب مساعد، مدقق حسابات مساعد، باحث مشتريات مساعد، مدقق مناقصات، مترجم لغة إنجليزية، مأمور علاقات عامة، محلل نظم، مطور برامج)، فيما ستجرى مقابلات وظيفة «مساح» في مبنى الوزارة القديم بطريق الملك عبد العزيز.

وبين عسيري، أن جميع المقابلات ستجرى من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 12:30 مساءً، وسيتم توزيعها حسب الأرقام المتسلسلة الموجودة على موقع الوزارة، موضحاً أن المقابلات الشخصية ستبدأ من الأحد 12 جمادى الثانية وحتى الإثنين 20 جمادى الثانية 1440هـ، مشيراً إلى أن موعد المقابلات سيحدد حسب الأرقام المتسلسلة لكل مرشح في الجدول المنشور على بوابة الوزارة الإلكترونية عبر الضغط على أيقونة (التوظيف) عبر الرابط التالي:

https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/home.aspx?p=2، أو على حساب «تويتر» الوزارة على الرابط: https://twitter.com/MEWA_KSA.

ونوه عسيري، لجميع المرشحين والمرشحات، بإحضار السيرة الذاتية مع نسخة من الهوية الوطنية، ونسخة من المؤهل، إضافة شهادات الخبرة، مع الالتزام بالحضور في الموعد المحدد.يشار إلى أن الوظائف الشاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وعددها 54 وظيفة للرجال و39 للنساء، منها 47 وظيفة على المرتبة الخامسة، و28 على المرتبة السادسة، و18 على المرتبة السابعة.