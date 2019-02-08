شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم جدة»: بدء تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة عن بدء التسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي (للسعوديين أو من أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين) في المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن التي لا يجرى بها مفاضلة، اعتباراً من يوم غد (السبت) الموافق 1440/6/4هـ الموافق 2019/2/9م.

وأضافت التعليم أن التسجيل يشمل من أعمارهم 6 سنوات أو أقل بتسعين يوماً فقط كحد أدنى (من مواليد 1435/4/4هـ الموافق 2014/2/4م وماقبله).