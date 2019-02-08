: أوضح الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي صندوق التنمية العقارية، إجراءات التنازل عن القرض العقاري للأقارب. وقال الحساب: ” جميع إجراءات التنازل تتم عن طريق الفروع “..، مضيفًا: ” نرجو منك حجز موعد ثم التوجه إلى وحدة خدمات المستفيدين وسوف يقوم الزملاء بخدمتك. ” يذكر أن الحساب أكد أنه يحق لصاحب الطلب التنازل لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فقط.



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