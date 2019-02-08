إثر خلاف وقع بينهما..
قام مواطن في الثلاثين من عمره بقتل آخر، بعدما أطلق النار عليه بواسطة سلاح ناري، إثر خلاف بينهما، مساء أمس الخميس، في منطقة الثمامة شمال الرياض.
وعلمت «عاجل» من مصادرها أن الجاني توجّه إلى مركز شرطة الثمامة وقام بتسليم نفسه .
وستوافيكم «عاجل» بالتفاصيل حال ورودها ..
كانت هذه تفاصيل خبر شخص مسلح يقتل مواطنًا ويسلم نفسه لشرطة الثمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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