الهيئة العامة للإحصاء ترصد فوارق صادمة بين السعوديين والوافدين في المملكة

كشفت أحدث نتائج الهيئة العامة للإحصاء السعودية، عن نتائج صادمة فيما يتعلق بغير السعوديين في المملكة.
وذكرت الهيئة أنه إجمالا، ارتفع متوسط الأجر الشهري للسعوديين بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2018، وفقا لصحيفة "أخبار 24" السعودية.
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وبلغ متوسط أجر السعوديين الذكور 10676 ريالا، والسعوديات 9603 ريالات خلال الربع الثالث من عام 2018 بالقطاعين الحكومي والخاص.
ووصل الأجر الشهري لغير السعوديين 3682 ريالا، متوسط أجور الذكور منهم بلغ 3807 ريالات، والإناث 2656 ريالا.
وفي القطاع الحكومي، فبلغ متوسط الأجر الشهري للسعوديين العاملين في القطاع الحكومي 11252 ريالا، بينما بلغ متوسط أجر الأجانب 9594 ريالا.
أما في القطاع الخاص، فبلغ متوسط رواتب السعوديين العاملين في قطاع المنشآت الخاصة إلى 8104 ريالات، مقابل 3879 ريالا للأجانب العاملين في نفس القطاع.
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