السعودية | هذا هو آخر موعد لسداد رسوم “الأراضي البيضاء” في الرياض !

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:58 صباحًا, 8 فبراير 2019 م

المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الإسكان، أمس الخميس، عبر حساب الأراضي البيضاء في “تويتر” أنه تبقى 28 يوماً عن نهاية الفترة النظامية لسداد رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض وأن المدة النظامية للسداد تنتهي يوم 29 جمادى الآخرة.

ويترتب على عدم سداد رسوم الأراضي البيضاء خلال الفترة المحددة للسداد فرض مخالفة تأخير تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض.