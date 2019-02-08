الان تتابع تفاصيل 119 وظيفة شاغرة في تعليم الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن توفر 119 وظيفة للرجال على بند الأجور (فئة أ)، وترغب في شغلها بالتعيين عليها حراسًا للمدارس عن طريق المفاضلة.

وأوضحت إدارة الموارد البشرية أنه يشترط على المتقدم للوظائف أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 30 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة الابتدائية، وأن يكون لائقًا طبيًا، إضافة إلى اجتياز لمقابلة الشخصية.

وشددت على ألا يكون المتقدم للوظائف قد صدر بحقه حكم شرعي آخر ثلاث سنوات، وألا يكون ممن يصرف له راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما يجب عليه التوقيع على إقرار بممارسة العمل حارسًا للمدرسة ويكون التوجيه حسب الاحتياج، وأن يكون مسجلًا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) وسيتم الاتصال عليه حسب المفاضلة.

ونوّهت إدارة الموارد البشرية إلى أنه لن ينظر إلى أي طلب تم تسليمه ورقيًا، ولن ينظر إلى أي طلب مسجل في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) بعد الإعلان عن الوظائف لمدة لا تزيد على عشرة أيام، متمنية لجميع المتقدمين التوفيق.

وأوضحت إدارة الموارد البشرية أنه يشترط على المتقدم للوظائف أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 30 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة الابتدائية وأن يكون لائقًا طبيًا، إضافة إلى اجتياز لمقابلة الشخصية.

وشددت على ألا يكون المتقدم للوظائف قد صدر بحقه حكم شرعي آخر ثلاث سنوات، وألا يكون ممن يصرف له راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما يجب عليه التوقيع على إقرار بممارسة العمل حارسًا للمدرسة ويكون التوجيه حسب الاحتياج، وأن يكون مسجلًا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)، وسيتم الاتصال عليه حسب المفاضلة.

ونوّهت إدارة الموارد البشرية إلى أنه لن ينظر إلى أي طلب تم تسليمه ورقيًا، ولن ينظر إلى أي طلب مسجل في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) بعد الإعلان عن الوظائف لمدة لا تزيد على عشرة أيام، متمنية لجميع المتقدمين التوفيق.