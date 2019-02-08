السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الليبية

طرابلس 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بلقاء وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو على هامش اجتماع المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، إذ ناقشا تطورات الأوضاع في ليبيا والترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إضافةً إلى بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية وتطوير أوجه التعاون المشترك.ونقلت تأكيد وزير الخارجية محمد سيالة أمام المؤتمر الوزاري لمحاربة الإرهاب، على استمرار الالتزام وبذل الجهود في القضاء على الإرهاب وفق نهج شامل لا يركّز فقط على العمل العسكري، مطالبًا بإدراج ليبيا في برامج إعادة الإعمار، نظرًا لحجم الدمار الكبير الذي خلّفته المعارك في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.وتطرقت الصحف إلى الأحداث التي جرت في مدينة أوباري، خاصة تلك التي وقعت في محيط حقل الشرارة، مبينة وقوع 5 قتلى و7 جرحى.وأشارت إلى بيان النائب العام بالتحفظ على شحنة المدرعات القادمة من تركيا، وأن وزارة الداخلية تسلّمت السيارات والمدرعات المضبوطة في ميناء الخمس، بناء على تعليمات صادرة من النائب العام والتي تقضي بالتحفظ عليها وحراستها لحين استكمال التحقيقات بشأنها.وعرجت صحف ليبيا على تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة التي أكد فيها سعيه إلى التهدئة بين الأطراف الليبية، مؤكدًا أن منافسات إقليمية تؤثر على ليبيا.// انتهى //07:16ت م0009