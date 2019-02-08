البت في قضايا السجناء والموقوفين بلا تأخير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب على الاهتمام بقضايا السجناء والموقوفين والبت فيها دون تأخير، وذلك خلال افتتاحه أمس، في فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة الاجتماع الدوري لرؤساء فروع النيابة العامة في مناطق المملكة، بحضور وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان.

ونوه المعجب بما تحقق في مسيرة النيابة خلال الفترة الماضية من نقلة نوعية، وإنجازات فريدة في شتى المجالات، وخصوصا في مجال المساءلة في قضايا الفساد بما يحافظ على المال العام ومقدرات الوطن، ويحمي نزاهة الوظيفة العامة، وكذلك في مجال التقنية وبرامج التحول الوطني، ومواكبة رؤية المملكة، داعيا إلى مواصلة السير، لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال.

وبين خلال كلمته أهمية أن تضطلع الفروع بأعمالها المنوطة بها، مؤكدا على الشفافية في التعامل، والاهتمام بالمراجعين وسرعة إنجاز معاملاتهم، واللقاء بهم، وسماع ما لديهم، مشددا على أفضل الممارسات في تبسيط إجراءات الدعوى الجزائية وإدارتها بأسلوب ناجز، وتنفيذ أفضل التطبيقات الحديثة في هذا الشأن، وفقا لأعلى معايير ومقاييس الجودة الدولية، وتشخيص الواقع وملاءمته وتطويعه لذلك، ووضع خطط استراتيجية شاملة لكل تلك الأعمال وما قد يطرأ عليها من متغيرات.

وشدد على دور فروع النيابة العامة في تعزيز الثقافة القانونية والشراكة المجتمعية في ضوء الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الجانب، وفي سبيل الوصول لعدالة جزائية ناجزة يسيرة.

وأشاد خلال كلمته بالعلاقة المميزة بين فروع النيابة والجهات الحكومية، مؤكدا أهمية تطويرها وزيادة التواصل فيما يخدم مصلحة العمل.

بعد ذلك ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، وشكر الجميع على ما يبذلونه من جهد، مذكرا إياهم بالأمانة الجسيمة التي يحملونها والمسؤولية الكبيرة التي على عواتقهم، وأهمية تضافر الجهود وتوحيد المساعي وتعاضد البنى، وتلاحم المسيرة في هذا الصدد.

يذكر أن الاجتماع يأتي في ظل سياسة المتابعة الدورية لسير العمل، وبحث المسائل والاستراتيجيات المتعلقة بالفروع وزيارتها، ودعم أعمال النيابة العامة بتلمس الاحتياجات وتلبيتها، والاستماع إلى رؤى ومقترحات رؤساء الفروع في الميدان.