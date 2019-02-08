«طاقات» تتوقف عن العمل لمدة 3 ساعات ونصف

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، مساء اليوم الخميس، إيقاف خدمات البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، بدءًا من الثالثة بعد منتصف ليل الجمعة، لمدة ثلاث ساعات ونصف؛ لإجراء بعض التحسينات.

وقال الحساب الرسمي لخدمة العملاء بـ«هدف»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "عملاءنا الكرام.. يعمل فريق البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، بشكل مستمر على تطوير البوابة وتحسينها،

ونفيدكم بأنه سيتم إطلاق عدد من التحسينات على البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، وسيتم إيقاف خدمات البوابة خلال فترة إطلاق التحسينات، ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 3 جمادي الثاني 1440 هـ، من الساعة 3 بعد منتصف الليل، حتى الساعة 6:30 صباحًا".

والبوابة الوطنية للعمل «طاقات»، إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية وبدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية، توفر منصة إلكترونية شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية بشقيه العامّ والخاصّ ومزودي خدمات التوظيف، تجمع بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال وتتيح تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة في سوق العمل السعودي، والمساهمة بعرض الفرص الوظيفية بشكل عادل للجميع.