السعودية اليوم / ارتفاع حالات الوفاة بالحصبة في أوروبا العام الماضي إلى 72 حالة



ستوكهولم 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

ارتفعت حالات الوفاة بسبب تفشي داء الحصبة في أوروبا إلى 72 حالة في عام 2018.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الزيادة بلغت الضعفين مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة انخفاض معدلات التطعيم بين بعض الفئات المهمشة.

وأفاد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا بأنه تم تسجيل 82 ألفا و596 حالة إصابة العام الماضي، أي أكثر ثلاث مرات عن العام السابق عليه، موضحًا أن الأطفال المتخلفين عن التطعيم والنساء الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وأضاف المكتب أن من أكثر الدول تسجيلًا لحالات الوفاة رومانيا إذ بلغت 22 حالة، تلتها أوكرانيا بـ 15 حالة، ثم صربيا بـ14 حالة.

// انتهى //

04:20ت م

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ستوكهولم 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسارتفعت حالات الوفاة بسبب تفشي داء الحصبة في أوروبا إلى 72 حالة في عام 2018.وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الزيادة بلغت الضعفين مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة انخفاض معدلات التطعيم بين بعض الفئات المهمشة.وأفاد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا بأنه تم تسجيل 82 ألفا و596 حالة إصابة العام الماضي، أي أكثر ثلاث مرات عن العام السابق عليه، موضحًا أن الأطفال المتخلفين عن التطعيم والنساء الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.وأضاف المكتب أن من أكثر الدول تسجيلًا لحالات الوفاة رومانيا إذ بلغت 22 حالة، تلتها أوكرانيا بـ 15 حالة، ثم صربيا بـ14 حالة.// انتهى //04:20ت م0281

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