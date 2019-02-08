السعودية اليوم / أستراليا تفتتح سفارة لها في توفالو



كانبيرا 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

افتتحت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين سفارة لبلادها في دولة توفالو.

وأفاد بيان صادر عن وزيرة الخارجية بأنها افتتحت رسميًا سفارة جديدة لأستراليا في الدولة الجزرية الواقعة في المحيط الهادئ، مضيفةً أن هذه هي البعثة الدبلوماسية الرابعة عشرة لأستراليا في المحيط الهادئ.

// انتهى //

04:00ت م

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كانبيرا 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسافتتحت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين سفارة لبلادها في دولة توفالو.وأفاد بيان صادر عن وزيرة الخارجية بأنها افتتحت رسميًا سفارة جديدة لأستراليا في الدولة الجزرية الواقعة في المحيط الهادئ، مضيفةً أن هذه هي البعثة الدبلوماسية الرابعة عشرة لأستراليا في المحيط الهادئ.// انتهى //04:00ت م0280

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