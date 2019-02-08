شكرا لقرائتكم خبر عن «رضا المستفيدين» يبحث خطة المسح الميداني للمنافذ والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مساعد المدير التنفيذي لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بالمنطقة الشرقية سعد القحطاني، صباح أمس فعاليات الورشة الخاصة بقياس رضا المستفيدين من خدمات المنافذ الحدودية بالمنطقة، والتي تأتي إنفاذا لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع على قياس رضا المستفيدين من خدمات منافذ الشرقية، واستعراض الاجتماع خطة المسح الميداني للخدمات المقدمة بالمنافذ الحدودية.

وأكد رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن جلوي آل سعود حرص المشروع على أن يكون شريكا إستراتيجيا مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة، وذلك من خلال ما يقدمه من أعمال لقياس رضا المستفيدين وتقديم الدعم الاستشاري لتلك الجهات.

وأضاف سموه: إن تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين والعمل على تطوير منظومتها بما يتناسب وتطلعاتهم، يعد من أولويات حكومتنا الرشيدة -وفقها الله-، في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وهو ما تعبر عنه توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس المشروع، في تلمس احتياجات سكان المنطقة الشرقية، عبر بوابة هذا المشروع بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة بالمنطقة من خلال قياس رضا المستفيدين وفقا لمعايير علمية دقيقة.

وحضر فعاليات الورشة رئيس الفريق الاستشاري للمشروع سعيد الغامدي، وبمشاركة الأعضاء: محمد المزيعل، حسن خرمي، عبد العزيز الغامدي، والمنسق الإعلامي للمشروع صالح الأحمد، وسط مشاركة مدراء الجوازات والجمارك في منفذ مطار الملك فهد الدولي، وجسر الملك فهد، كذلك منفذ الرقعي، ومنفذ الخفجي، وصولا لمنفذ البطحاء، بمقر فرع معهد الإدارة العامة بالدمام.

من جهته أشار مساعد المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني إلى استعراض أعضاء الفريق الاستشاري خلال فعاليات الورشة مع مسؤولي المنافذ الحدودية بالمنطقة، لحزمة من المحاور يأتي في مقدمتها: تسليط الضوء على أهداف المشروع المرسومة والإنجازات التي تحققت، كذلك الوقوف على وضع أسئلة استبانة القياس ومناقشتها والاتفاق عليها بما يتناسب والخدمات المقدمة.