شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف 35 شخصا من ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبداللطيف الجعفري أن الجمعية وانطلاقا من المستقبل الواعد الذي تستشرفه لمستفيديها من ذوي الإعاقة عملت حثيثا على خلق الفرص الوظيفية التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم في القطاع الخاص من خلال إقامة الشراكات المجتمعية وتوقيع مذكرات التفاهم لاستقطاب الشركات والمؤسسات، مبينا حرص الجمعية على تمكين ذوي الإعاقة في مختلف المجالات وتحقيق مبدأ انخراطهم مجتمعيا، وذلك وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م، متقدما بخالص شكره وتقديره لكل من ساهم مع الجمعية وسعى لتأمين فرص وظيفية لهذه الفئة الغالية.
كانت هذه تفاصيل خبر توظيف 35 شخصا من ذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.