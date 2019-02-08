شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف 35 شخصا من ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

استطاعت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء خلال عام 2018م أن توظف «35 مستفيدا» 16 منهم من ذوي الإعاقة العقلية، و7 من ذوي الإعاقة الحركية، بالإضافة إلى 10 مستفيدين من ذوي الإعاقة السمعية، و2 من ذوي الإعاقة البصرية.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبداللطيف الجعفري أن الجمعية وانطلاقا من المستقبل الواعد الذي تستشرفه لمستفيديها من ذوي الإعاقة عملت حثيثا على خلق الفرص الوظيفية التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم في القطاع الخاص من خلال إقامة الشراكات المجتمعية وتوقيع مذكرات التفاهم لاستقطاب الشركات والمؤسسات، مبينا حرص الجمعية على تمكين ذوي الإعاقة في مختلف المجالات وتحقيق مبدأ انخراطهم مجتمعيا، وذلك وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م، متقدما بخالص شكره وتقديره لكل من ساهم مع الجمعية وسعى لتأمين فرص وظيفية لهذه الفئة الغالية.