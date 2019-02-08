أوجدنا لأنفسنا حلولا ولكن..!

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مضيفا: إنه يعرف زملاء له عزفوا عن الزواج بسبب عدم قدرتهم على تحمل أعباء الزواج، وكثير من المظاهر الاجتماعية اليوم تتطلب الكثير من المطالب المادية الباهظة، وتجهيز بيت وأثاث بشكل مبالغ وسفريات وغيرها، «ولذلك من الضروري أن نبتعد عن كل البهرجة والبذخ المصاحب لحفلات الزواج وأن نتعاون لمساعدة الشباب والفتيات على الزواج، كما أن الفرح لا يمكن ربطه بوجود الزواج في قصر أو قاعة فخمة فالذي سيواصل الحياة ويتحمل عبء الديون الزوجان».
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