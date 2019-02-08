شكرا لقرائتكم خبر عن مأذون أنكحة: شرط غريب انتهى بالطلاق والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مأذون الأنكحة خالد بن جمعة الشامسي أن أبرز النصائح التي يقدمونها كمأذوني أنكحة للزوجين أثناء عقد القران هي: تبيان أن الإسلام يراعي جميع احتياجات البشر ومنها الزواج، وأهمية تكوين الأسرة المسلمة والحفاظ على بيت الزوجية والحب وعدم إفشاء الأسر، وأهمية الاحترام بينهما، واهتمام كل طرف بالآخر.

» كثرة الديون

وقال الشامسي: «على الأهل تيسير أمور الزواج وعدم الإكثار من الطلبات والإسراف حتى لا تكون بداية الزواج على الزوج بكثرة الديون».

» اشتراطات العقد

وعن أبرز الاشتراطات المقدمة أثناء عقد القران، أشار الشامسي إلى أن الدين الإسلامي أباح لكلا الزوجين أثناء عقد النكاح أن يشترط بما لا يخالف أحكام الدين، وجرت العادة أن الشروط غالبا هي أن يكون للزوجة سكن خاص مستقل بها، وأن يسمح لها بمواصلة دراستها، والوظيفة بعد التخرج، أو الاستمرار في وظيفتها إذا كانت موظفة، وزيارة أهلها أو السفر معهم خاصة إذا كانت تسكن في منطقة بعيدة. وعن أبرز المواقف التي حصلت معه كمأذون أنكحة قال الشامسي: «من الشروط الغريبة هو اشتراط الزوجة أن ينتقل معها الزوج إذا تم نقلها من وظيفتها إلى منطقة أخرى فوافق الزوج، واستغرب والده من ذلك؛ مما أدى إلى مناقشته بقوله كيف ترضى مثل هذا الشرط، وقد تم العقد لكن سرعان ما تم فسخه».