شكرا لقرائتكم خبر عن التزامات وديون يتحملها العريس والان نبدء بالتفاصيل
» مظاهر وخسائر
وروى الحمدي قصة زميل له قضى عشرة أعوام بعد الزواج يسدد التزامات وديون الزواج، والإسلام سن الزواج لتكوين أسرة صالحة والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة».
وأضاف: «إنني أستغرب ممن يطالب بحفلات كبيرة بحجة ما يسمى ليلة العمر، أتمنى من الجميع نشر ثقافة الزواج الميسر والمختصر فالحياة لم تعد بسيطة والشاب يحتاج لمن يساعده على الزواج، ونحن نعلم أن نسبة كبيرة من الخلافات الزوجية سببها الظروف المادية، حيث إن تكاليف الزواج الباهظة تشكل كابوسا مزعجا لذوي الدخل المحدود، ويصعب على الشاب تحملها وحده، بداية من المهر وتكاليف حفل الزفاف وصولا إلى شهر العسل، وهو ما ينعكس سلبا على الحياة الزوجية مستقبلا من حيث المشكلات المادية والاقتصادية».
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