شكرا لقرائتكم تجاوبا مع “المواطن”.. بلدية بلجرشي تحدد موعد العمل بالمسلخ الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- عبدالعزيز الغامدي- الباحة تجاوبت بلدية بلجرشي مع تقرير نشرته “متابعات الخليج 365” بتاريخ 3-2-2019 بعنوان “بتكلفة ٨ ملايين ريال… مسلخ بلدية بلجرشي متعثر رغم مرور ٢٧ شهراً على موعد تسليمه”. وأفادت بلدية بلجرشي بأنها قامت بتسليم الموقع لمستثمر بتاريخ 24-6-1439هـ، وهو يقوم حالياً بأعمال التجهيز والتركيبات. وأضافت البلدية أن العمل بالموقع الجديد سيتم قبل شهر رمضان المبارك، بمشيئة الله. وقد استبشر كثير من المواطنين خيراً بعد تصريح بلدية بلجرشي بموعد افتتاحه حتى لا تتكرر معاناتهم السنوية في المسلخ القديم وخاصةً قبل قدوم شهر رمضان المبارك والأعياد.

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