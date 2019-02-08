شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على المعتدي على امرأة في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) قبضت الجهات الأمنية على الرجل الذي اعتدى على امرأة في مكة، وتمت إحالته للجهات ذات العلاقة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. قبضت الجهات الأمنية على الرجل الذي اعتدى على امرأة في مكة، وتمت إحالته للجهات ذات العلاقة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وكان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان قد وجه بالقبض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وتداول مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو ظهر فيه رجل يعتدي على امرأة عند باب أحد المنازل وإرغامها على الدخول للمنزل.



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