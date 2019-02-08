، بخش: نعمل على تجويد الخدمة ولدينا 5100 موظف يديرون أعمال مستشفى الملك فهد بجدة ،

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أوضح مدير مستشفى الملك فهد بجدة، الدكتور عبدالرحمن بخش، أن العمل جارٍ على تجويد الخدمة وتحسين مستوى الأداء في المستشفى، مشيرًا إلى أن المواعيد الطويلة انخفضت.
وأكد لدى استقباله أعضاء نادي الإعلاميين السعوديين بجدة أمس الخميس، أن المستشفى يقوم بإجراء 1897 عملية شهريًا وأن أكثر من 5100 موظف بينهم 200 استشاري يديرون أعمال المستشفى، ويقدمون خدمات مميزة للمراجعين وفق توجيهات وزارة الصحة ومتابعة صحة جدة.
وأضاف أن هناك بدائل للأدوية غير المتوفرة؛ فنحن نعمل بالاسم العلمي حتى لو اختلف اسم الدواء وأشار إلى أنه يوجد 50 سريرًا بالطوارئ، إضافة إلى وجود مركز صحي الحمراء والذي يتبع للمستشفى ويعمل على مدار الساعة مطالبًا مراجعي الطوارئ من الحالات الباردة والأقل خطورة بمراجعة المراكز الصحية أولاً.
وأشار "بخش" إلى أن لديهم 500 مريض على قائمة مرضى الطب المنزلي، وهناك فريق يقوم بزيارتهم وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.
وكان فريق يضم أكثر من 15 إعلاميًا من مختلف وسائل الإعلام قد زار أمس قسم العناية المركزة الجديدة، التي تعمل بأنظمة تقنية متقدمة وأقسام الأشعة، وزاروا المرضى، واستمعوا إلى شرح من مدير المستشفى عن الخدمات التي يقدمها المستشفى، والمشروعات القائمة ومنها مركز الأسنان وكذلك العمل مستقبلاً على إنشاء مركز للقلب، ومواقف للمراجعين، ومداخل ومخارج المستشفى.
وقد حضر اللقاء المساعد الطبي والمساعد الإداري وعددٌ من المختصين ومدير إدارة التواصل والعلاقات العامة بالمستشفى.
بخش: نعمل على تجويد الخدمة ولدينا 5100 موظف يديرون أعمال مستشفى الملك فهد بجدةعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-02-08
أوضح مدير مستشفى الملك فهد بجدة، الدكتور عبدالرحمن بخش، أن العمل جارٍ على تجويد الخدمة وتحسين مستوى الأداء في المستشفى، مشيرًا إلى أن المواعيد الطويلة انخفضت.
وأكد لدى استقباله أعضاء نادي الإعلاميين السعوديين بجدة أمس الخميس، أن المستشفى يقوم بإجراء 1897 عملية شهريًا وأن أكثر من 5100 موظف بينهم 200 استشاري يديرون أعمال المستشفى، ويقدمون خدمات مميزة للمراجعين وفق توجيهات وزارة الصحة ومتابعة صحة جدة.
وأضاف أن هناك بدائل للأدوية غير المتوفرة؛ فنحن نعمل بالاسم العلمي حتى لو اختلف اسم الدواء وأشار إلى أنه يوجد 50 سريرًا بالطوارئ، إضافة إلى وجود مركز صحي الحمراء والذي يتبع للمستشفى ويعمل على مدار الساعة مطالبًا مراجعي الطوارئ من الحالات الباردة والأقل خطورة بمراجعة المراكز الصحية أولاً.
وأشار "بخش" إلى أن لديهم 500 مريض على قائمة مرضى الطب المنزلي، وهناك فريق يقوم بزيارتهم وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.
وكان فريق يضم أكثر من 15 إعلاميًا من مختلف وسائل الإعلام قد زار أمس قسم العناية المركزة الجديدة، التي تعمل بأنظمة تقنية متقدمة وأقسام الأشعة، وزاروا المرضى، واستمعوا إلى شرح من مدير المستشفى عن الخدمات التي يقدمها المستشفى، والمشروعات القائمة ومنها مركز الأسنان وكذلك العمل مستقبلاً على إنشاء مركز للقلب، ومواقف للمراجعين، ومداخل ومخارج المستشفى.
وقد حضر اللقاء المساعد الطبي والمساعد الإداري وعددٌ من المختصين ومدير إدارة التواصل والعلاقات العامة بالمستشفى.
08 فبراير 2019 - 3 جمادى الآخر 1440
01:18 AM
لدى استقباله أعضاء نادي الإعلاميين.. مؤكدًا أنه يُجري 1897 عملية شهريًا
أوضح مدير مستشفى الملك فهد بجدة، الدكتور عبدالرحمن بخش، أن العمل جارٍ على تجويد الخدمة وتحسين مستوى الأداء في المستشفى، مشيرًا إلى أن المواعيد الطويلة انخفضت.
وأكد لدى استقباله أعضاء نادي الإعلاميين السعوديين بجدة أمس الخميس، أن المستشفى يقوم بإجراء 1897 عملية شهريًا وأن أكثر من 5100 موظف بينهم 200 استشاري يديرون أعمال المستشفى، ويقدمون خدمات مميزة للمراجعين وفق توجيهات وزارة الصحة ومتابعة صحة جدة.
وأضاف أن هناك بدائل للأدوية غير المتوفرة؛ فنحن نعمل بالاسم العلمي حتى لو اختلف اسم الدواء وأشار إلى أنه يوجد 50 سريرًا بالطوارئ، إضافة إلى وجود مركز صحي الحمراء والذي يتبع للمستشفى ويعمل على مدار الساعة مطالبًا مراجعي الطوارئ من الحالات الباردة والأقل خطورة بمراجعة المراكز الصحية أولاً.
وأشار "بخش" إلى أن لديهم 500 مريض على قائمة مرضى الطب المنزلي، وهناك فريق يقوم بزيارتهم وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.
وكان فريق يضم أكثر من 15 إعلاميًا من مختلف وسائل الإعلام قد زار أمس قسم العناية المركزة الجديدة، التي تعمل بأنظمة تقنية متقدمة وأقسام الأشعة، وزاروا المرضى، واستمعوا إلى شرح من مدير المستشفى عن الخدمات التي يقدمها المستشفى، والمشروعات القائمة ومنها مركز الأسنان وكذلك العمل مستقبلاً على إنشاء مركز للقلب، ومواقف للمراجعين، ومداخل ومخارج المستشفى.
وقد حضر اللقاء المساعد الطبي والمساعد الإداري وعددٌ من المختصين ومدير إدارة التواصل والعلاقات العامة بالمستشفى.
، بخش: نعمل على تجويد الخدمة ولدينا 5100 موظف يديرون أعمال مستشفى الملك فهد بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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