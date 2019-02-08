، مدارس الملك فيصل تشهد انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة السعودي للشباب SAMUN ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‏‫يمثل محاكاة للمداولات والجلسات الأممية.. وتستمر جلساته 3 أيام

شهدت مدارس الملك فيصل في حي السفارات بالرياض أمس انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة السعودي للشباب SAMUN والذي تستمر جلساته الحوارية ثلاثة أيام، وذلك بحضور عددٍ من الدبلوماسيين والشخصيات المرموقة، بإشراف ومتابعة وتنظيم واعداد طلاب وطالبات المدارس من المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وتفصيلاً، خاطب السفير عبدالله بن يحيى المعلمي المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة الحضور والمشاركين في المؤتمر بتأكيد أهمية اهتمام الشباب بالأمم المتحدة ودورها العالمي ليس فقط العمل على إقرار السلم والأمن الدوليين وإنما المشاركة في التنمية وبناء الطاقات والنمو الاقتصادي في دول العالم مما يجعل المنظمة الأممية شريكًا مهمًا من أجل السلام والتنمية.

ولفت "المعلمي" في كلمته عبر برنامج "سكايب Skype" الاهتمام إلى إنجازين مهمين في الأمم المتحدة أولاً : إقرار 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، داعيًا في هذا الصدد جميع الشباب لدراستها والتأمل فيها والعمل على تحقيقها وإنجازها، وثانيًا: التوصل إلى اتفاقية باريس للتغير المناخي التي ستُشكل نقلة نوعية للشؤون البيئية في العالم لـ15 سنة المقبلة .

وفِي تصريح على هامش حفل تدشين برنامج المؤتمر، أشاد الأمين العام المساعد بمؤسسة الملك فيصل الخيرية، الأمير منصور بن سعد بن فرحان آل سعود، رئيس لجنة الرقابة الخاصة بمدارس الملك فيصل بما يتمتع طلاب المدارس من روح قيادية ومبادرات ودافعية للعطاء والتميز، معبّرًا عن شكره للطلاب والطالبات القائمين على المؤتمر، وقال: "هذا العمل قام به طلاب مدارس الملك فيصل وهو يمثل مؤتمر محاكاة جلسات ومداولات الأمم المتحدة".

وعبّر الأمير منصور عن سعادته لما تحققه المدارس من الأهداف الأساسية في تعليم طلابها لكي يكونوا جاهزين ومهيئين لسوق العمل قبل الوصول للجامعة وعبّر عن شكره للحاضرين والضيوف من سفراء الدول وأعضاء المدارس الأخرى التي زارت من خارج المملكة سواء من دول عربية وغيرها.

‏وأضاف "أشكر طلاب مدارس الملك فيصل على دعوتي في افتتاح مؤتمر محاكاة الأمم المتحدة والذي أعدوا له جيدًا واستضافوا فيه ضيوفًا من جنسيات مختلفة (ودبلوماسيين) و(مسؤولين) و(طلاب من ٦٠ دولة) كما سجل حضوره بكلمة مسجلة أرسلها شخصيًا مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي".

وذكر الطالب بالصف الثالث ثانوي محمد بن ماجد العريفي المستشار الخاص للأمين العام ورئيس قسم الشراكات لـ"الخليج 365" : البرنامج يستهدف الطلاب من عمر 15-19 سنة لتطوير 5 مهارات أساسية : الخطابة والإلقاء والتواصل ومواجهة الجمهور وكتابة التقارير، مشيرًا إلى أن برنامج المؤتمر يتركز على إعداد خطابات تعبّر عن وجهة نظر الدول المشاركين عنها واقتراح حلول المشكلات والصعوبات التي تواجه تلك الدول، لافتًا إلى أن هذه المهارات تكسب الطلاب المشاركين المعلومات والخبرات وطرق حل المشكلات والتفكير الإيجابي والنقدي والنظرة التحليلية والعميقة للأحداث.

وأشار الطالب العريفي إلى أن المشاركين في إعداد وتنظيم برنامج المؤتمر يبلغون 600 طالب وطالبة، حيث يقود هذا البرنامج فريق عمل تنفيذي من 7 طلاب ويساندهم 50 طالبًا متطوعًا.

يُشار إلى أن مدارس الملك فيصل شهدت أخيرًا عددًا من التغييرات الإدارية والتنظيمية التي هدفت إلى زيادة مستوى التحصيل العلمي للطلاب، من خلال تطبيق مؤشرات أداء واضحة لضمان التقييم المستمر لمخرجات المعلمين وقياس التقدم في مستوى الطلاب، وكذلك رفع كفاءة الأداء والإفادة القصوى من موارد المدارس ومنشآتها التي تقع في حي السفارات وتتمتع بحرم مدرسي يضم مباني تعليمية وإدارية ورياضية صُممت خصيصًا وفق أعلى المعايير لتلاءم توفير بيئة تعليمية وأنشطة رياضية وتثقيفية متميزة.