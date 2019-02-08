إعلان موقع وموعد الصلاة على مدير الأمن العام السابق”سعود الهلال” بالرياض

تستعد جموع غفيرة من الأهالي وعائلة الراحل الفريق سعود بن عبدالعزيز الهلال مدير الأمن العام السابق لأداء صلاة الجنازة عليه غدا بعد صلاة الجمعة بجامع الملك خالد بأم الحمام.
ومن المقرر أن تتلقى الأسرة العزاء بعد صلاة العصر إلى أذان العشاء (من ٤:٠٠ إلى ٧:٠٠م) للرجال بمنزل الفقيد وللنساء بمنزل والدته . وكان الفريق سعود بن عبدالعزيز الهلال مدير الأمن العام السابق، وافتة المنية بعد رحله طويلة من العلاج إثر إصابته بوعكة صحية أثناء مباشرة عمله .
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