طالبات في المدينة المنورة يضعن «صرصورًا» في منديل ويثرن هلع معلمتين

تعرَّضت معلمتان في مدرسة متوسطة بالمدينة المنورة لموقف أثار الهلع في قلبيهما؛ حيث أقدم عدد من طالبات الفصل على وضع حشرة «صرصور» من فصيلة «صرار الليل»، في المنديل الذي تستخدمه المعلمتان لمحو السبورة .

وقالت مصادر لـ«عاجل»: إنَّ الطالبات ترَّصدن للمعلمتين في المدرسة التي تحتفظ الصحيفة على ذكر اسمها، ووضعن في المنديل المستخدم لمحو السبورة حشرتين «صرار الليل». مشيرة إلى أنَّ المعلمتين لم تنتبها لوجود «صرار الليل» في المنديل حتى بدآ في استخدامه، ليكون الصراخ سيد المشهد، وسط ضحكات الطالبات .

وأوضحت المصادر أنَّ مديرة المدرسة بعد شكوى المعلمتين قررت معاقبة الطالبات، وفقًا لما نصَّت عليه لائحة السلوك والمواظبة .