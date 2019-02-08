السعودية اليوم / مدني تبوك ينفذ خطة الطوارئ الخاصة بدرء أخطار السيول والأمطار

تبوك 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسطبقت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك خطة الطوارئ الخاصة بدرء أخطار الأمطار والسيول المعدة مسبقًا، وتضمنت نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازيًا، بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه تحذيرًا متقدمًا من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يفيد بهطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من منطقة تبوك والمحافظات التابعة لها.وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، أن المديرية وجميع فروعها بتبوك والمحافظات التابعة لها وعلى إثر الأمطار التي هطلت اليوم، طبقت خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الحالات المطرية حيث نُشرت الوحدات في الميادين المحددة مسبقًا احترازيًا، وشُغلت غرفة عمليات التنسيق لمندوبي الطوارئ بالجهات المعنية، وكذلك نُشرت دوريات السلامة ومهام الإسناد وفرق الإنقاذ المائي خاصةً على المناطق التي شملتها أمطار الخير والبركة.وأفاد الرائد الشمري أن الدفاع المدني باشر بعض بلاغات الالتماسات الكهربائية المحدودة وتعامل معها ومرّر بلاغاتها للجهات المختصة، وتعامل مع حالات احتجاز بعض المركبات، ولم ينجم عن الأمطار حتى إعداد هذا البيان أي إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد، مؤكدًا أن الحالة لازالت مستمرة، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، متمنيًا السلامة للجميع.// انتهى //00:35ت م0272