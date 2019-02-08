انت الان تتابع تفاصيل خبر المغرب ينسحب من تحالف السعودية باليمن ويستدعي سفيره والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 8 فبراير 2019 12:52 صباحاً - نقلت وكالة “أسوشيتد برس” العالمية للأنباء عن مسؤول حكومي مغربي، اليوم الخميس، إن المملكة أوقفت مشاركتها في العمليات العسكرية مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن.

وصرح المسؤول المغربي بأن بلاده لن تشارك في التدخلات العسكرية أو الاجتماعات الوزارية في الائتلاف الذي تقوده السعودية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المسؤول المغربي لم يذكر المزيد من التفاصيل، مضيفة أن الحكومة المغربية لم تكشف عن تفاصيل مشاركة قواتها في التحالف العربي ضد الحوثيين.

كما أفادت بأن الرباط استدعت سفيرها لدى المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن حدة التوتر تصاعدت بين الرباط والرياض وسط مخاوف دولية بشأن الأعمال السعودية في حرب اليمن وقضايا أخرى.

وأوضحت الوكالة في وقت لاحق أن المغرب استدعى سفيره في الرياض بعد بث وسائل إعلام سعودية فيلماً وثائقياً عن الصحراء الغربية.

يشار إلى أن العلاقات بين الرباط والرياض تشهد منذ عدة أشهر حالة من التوتر الصامت، كان من أبرز دلالاتها إلغاء زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى المغرب، والتي جاءت بعد قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وفي ظل حديث عن رفض الرياض استقباله.

في الثلث الأخير من نوفمبر الماضي؛ قام محمد بن سلمان بجولة في عدد من الدول الإفريقية، حينها ذكرت مواقع مغربية أن الرباط رفض زيارة بن سلمان، وقالت وسائل إعلامية أخرى إن الرباط اقترحت أن يستقبل الأمير رشيد، شقيق الملك محمد السادس، ولي العهد السعودي بدلاً من الملك، ما دفع بن سلمان لإلغاء زيارته للمغرب.

جدير بالذكر أن موقف المغرب من قضية مقتل خاشقجي لم ترق للسعودية، إذ لم تقف المغرب مع الرياض، وكان التصريح الرسمي الوحيد لها حول هذه القضية بأن الملف بيد القضاء.

وقبل ذلك؛ شهد ملف الرياضة تأزماً بين البلدين إذ صوتت السعودية ضد استضافة المغرب لكأس العالم 2026، بعد تصويتها للملف الثلاثي (الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك)، ما اعتبرته الرباط "خيانة" لها.