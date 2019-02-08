شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وافدة انتحلت شخصية طبيبة وتروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وافدة تقوم بممارسة الطب البديل وتنتحل شخصية طبيبة، حيث تم ضبط كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية لها في الرياض، بالإضافة إلى أنها تروج لنفسها في برامج التواصل الاجتماعي.

وأشارت وزارة الصحة عبر حسابها في «تويتر»: إلى أنه تم إحالة الوافدة إلى النيابة العامة. وحثت الوزارة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالإتصال على 937.