، "وطنكم يقدر ما تقومون به من أعمال جليلة".. جنودنا وأسرهم في عيون القيادة ،

محمد بن مسعود - الدمام - سخّرت كل الجهود لدعم المرابطين والوقوف على احتياجاتهم وتوفير متطلباتهم

سخّرت قيادة المملكة العربية السعودية كل الجهود لمتابعة أحوال الجنود السعوديين المرابطين وأسرهم وتقديم الخدمات التي يحتاجون إليها حتى في مقراتهم، وتواصل القيادة متابعة احتياجات الجنود بكل تفاصيلها في حياتهم وبعد استشهادهم.

ويقدّر الوطن وقيادته عاليًا الجهود التي يقومون بها، إذ قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز: وطنكم يقدر ما تقومون به من أعمال جليلة وتضحيات كبيرة، في سبيل الذود عنه وحماية ثغوره دفاعًا عن ديننا ووطننا ومقدراتنا، وقال عنهم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: التضحيات التي قدمها أبطال قواتنا العسكرية محل فخر واعتزاز الجميع.

وتقدم قيادة المملكة دعمها الكامل للعسكريين من خلال توجيهاتها المتواصلة والدورية بالوقوف على احتياجاتهم وكذلك توفير متطلباتهم ومنها تقديم الدعم السكني للعسكريين بالإضافة إلى مخصصات مالية للمرابطين وكذلك خدمات خلافة الغازي، والعديد من الخدمات التي توفر للعسكريين خصوصًا المرابطين منهم في الحد الجنوبي كخدمات الأحوال المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالإضافة إلى العديد من البرامج المخصصة للجنود وأسرهم في وزارة التعليم وعدد من الجهات الحكومية.

الكثير والكثير من الخدمات الجليلة التي تقف قيادة المملكة على متابعتها، وتقف أيضًا على حالاتهم الصحية عند تعرضهم للإصابة وتصدر توجيهاتها الفورية بعلاجهم في أرقى الصروح الطبية محليًا وعالميًا، بل وتقف القيادة بشكل مباشر على أوضاعهم الصحية ليطمئنوا عليهم ويطلعوا على أوضاعهم بشكل مباشر .

وما إن يستشهد أحد أفراد القوات حتى تسخر قيادة المملكة جهودها لخدمة أسرته وتوفير كل احتياجات الأسرة ابتداءً من منحة مالية لأسرته بمبلغ مليون ريال وسداد ديون الشهيد بما يصل إلى نصف مليون ريال وتوظيف أحد أبنائه على وظيفة والده، بالإضافة إلى ترقية الشهيد إلى الرتبة التي تلي رتبته وصرف أعلى راتب يتناسب مع الرتبة، وعلاج أبناء ووالدي وزوجات الشهيد على نفقة الدولة داخل المملكة أو خارجها، وكما يمنح الشهيد وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة وتأمين دراسة وابتعاث أبناء الشهداء على حساب الدولة وتوفير سكن مناسب لأسرة الشهيد في الموقع الذي ترغب بمبلغ يصل إلى نصف مليون ريال، وتأمين سيارة وسائق لأسرة الشهيد حسب حاجتها، وصرف مرتب شهري لوالد ووالدة الشهيد بمبلغ ٣٠٠٠ ريال إذا كان معيلاً لهما.

ليس هذا فقط بل الكثير مما يحظى به الجنود السعوديون في حياتهم ومماتهم تقديرًا للدور الكبير الذي يقومون به، وتواصل القيادة دعمها الكامل لهم بشكل مباشر وبتلمس احتياجاتهم في الميدان بالزيارات التي تتم لهم في مواقعهم العسكرية.

وسطر الجندي السعودي بطولات في الميدان وتمكن من دحر الأعداء وأجهز على رؤوس الفتن في اليمن وعلى الحدود وكذلك الجنود داخل المملكة، حيث يتميزون بمهارات قتالية عالية نظير الدعم التدريبي المكثف الذي يتلقونه من مرجعياتهم العسكرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة بالإضافة إلى توفير القيادة لهم أحدث المعدات العسكرية والسعي في توطين الصناعات العسكرية، وأسهمت تلك التوجيهات بعد توفيق الله في تحقيق الجنود لانتصارات كبيرة ضمن صفوف قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في انتزاع أكثر من ٩٠ ٪ من الأراضي اليمنية من ميليشيات الحوثي "الذراع الإيرانية".

وانطلق اليوم هاشتاق جنودنا فخرنا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر والذي يرصد خلاله المغردون بطولات الجنود السعوديين، وحصد تفاعل عالٍ من المغردين، ناقلين مشاعر الفخر والاعتزاز بالجنود ومتباهين بما يقدمه الجنود من تسطير ملاحم البطولات في مختلف الجبهات.