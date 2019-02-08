محمد بن مسعود - الدمام - يُقام أواخر شهر رجب القادم لمدة 3 أيام عقد نائب مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس محرم بن علي سلطان الاجتماع الثاني مع وكلاء شؤون المتدربين بالوحدات التدريبية بالكليات وفروع الكليات والمعاهد الثانوية الصناعية ، والذي سيُقام بمشيئة الله تعالى أواخر شهر رجب القادم لمدة ٣ أيام. وناقش الاجتماع آلية العمل ومقر إقامة الملتقى المقترحة ودور رؤساء اللجان وفروعها ومهام كل لجنة سعيًا لإنجاح الملتقى وكل ما يخدم أبناءه من خريجي التدريب التقني والمهني بنين وبنات. يُشار إلى أن الاجتماع حضره مدير الجودة والموارد البشرية والشؤون المالية ومدير شؤون المتدربين ومدير العلاقات والإعلام وممن له علاقة بأعضاء لجنة ملتقى التوظيف الموحد لخريجي الوحدات التدريبية على مستوى المنطقة في مقر الإدارة العامة. "التدريب التقني" بجازان يواصل تجهيزاته لعقد ملتقى التوظيف الموحد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-08 عقد نائب مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس محرم بن علي سلطان الاجتماع الثاني مع وكلاء شؤون المتدربين بالوحدات التدريبية بالكليات وفروع الكليات والمعاهد الثانوية الصناعية ، والذي سيُقام بمشيئة الله تعالى أواخر شهر رجب القادم لمدة ٣ أيام. وناقش الاجتماع آلية العمل ومقر إقامة الملتقى المقترحة ودور رؤساء اللجان وفروعها ومهام كل لجنة سعيًا لإنجاح الملتقى وكل ما يخدم أبناءه من خريجي التدريب التقني والمهني بنين وبنات. يُشار إلى أن الاجتماع حضره مدير الجودة والموارد البشرية والشؤون المالية ومدير شؤون المتدربين ومدير العلاقات والإعلام وممن له علاقة بأعضاء لجنة ملتقى التوظيف الموحد لخريجي الوحدات التدريبية على مستوى المنطقة في مقر الإدارة العامة. 08 فبراير 2019 - 3 جمادى الآخر 1440 12:01 AM يُقام أواخر شهر رجب القادم لمدة 3 أيام يُقام أواخر شهر رجب القادم لمدة 3 أيام عقد نائب مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس محرم بن علي سلطان الاجتماع الثاني مع وكلاء شؤون المتدربين بالوحدات التدريبية بالكليات وفروع الكليات والمعاهد الثانوية الصناعية ، والذي سيُقام بمشيئة الله تعالى أواخر شهر رجب القادم لمدة ٣ أيام. وناقش الاجتماع آلية العمل ومقر إقامة الملتقى المقترحة ودور رؤساء اللجان وفروعها ومهام كل لجنة سعيًا لإنجاح الملتقى وكل ما يخدم أبناءه من خريجي التدريب التقني والمهني بنين وبنات. يُشار إلى أن الاجتماع حضره مدير الجودة والموارد البشرية والشؤون المالية ومدير شؤون المتدربين ومدير العلاقات والإعلام وممن له علاقة بأعضاء لجنة ملتقى التوظيف الموحد لخريجي الوحدات التدريبية على مستوى المنطقة في مقر الإدارة العامة. ، "التدريب التقني" بجازان يواصل تجهيزاته لعقد ملتقى التوظيف الموحد ،

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