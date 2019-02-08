بالصور.. أوقاف الراجحي تهدي 20 طن تمور لجنود الحد الجنوبي

أهدت إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي 20 طنًّا من التمور للجنود في الحد الجنوبي، بالتعاون مع إمارة منطقة القصيم.

جاء ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، في إطار دعم ومساندة أهالي المنطقة لجنود المملكة الذين يقدمون التضحيات في الحفاظ على أمن الوطن.

وقال الأمين العامّ لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، إن هذا البرنامج يأتي في إطار الدعم المستمر للبرامج والمشروعات المتنوعة التي تقدمها إدارة الأوقاف لدعم المبادرات الوطنية. مؤكدًا على أن هذا الإهداء تعبير رمزي ومحبة وولاء وتقدير للوطن وإكبار لجنودنا البواسل.

وأشار الراجحي إلى أن إدارة الأوقاف وجدت كل التعاون في تنفيذ هذا البرنامج مع مسؤولي الجهات المتعاون معها في استلام هذه التمور وشحنها وتوزيعها على المستفيدين.

وتوجه الراجحي بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الجهود المتنوعة والداعمة لهذه المبادرات الكريمة. مؤكدًا أن هذا دأب المملكة، وسمة قادتنا وولاة أمرنا.

وأعرب الأمين العامّ لإدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي، عن تقديره للمبادرة الكريمة التي توجه بها الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، وإتاحته الفرصة للإدارة؛ لتقديم شيء من التقدير لقواتنا المسلحة التي نفتخر بها وبإنجازاتها وبطولاتها.

وتعددت جهود إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي في مختلف المبادرات الوطنية، حيث أعلنت في الثالث من فبراير الجاري تنفيذ برنامج كفالة رواتب المعلمين والمعلمات بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم للعام الدراسي 1439/1440هـ، والذي يختص بدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة.

وأكد الأمين العامّ لإدارة الأوقاف، حرصها على مثل هذه البرامج لتشجيع أفراد المجتمع على حفظ كتاب الله وتعلمه وفهمه، وقيامًا بالواجب تجاه هذه الجمعيات الخيرية المباركة التي تعد محاضن تربوية مهمة للنشء، مشيرًا إلى أنه تم التواصل معها على مستوى المملكة؛ لترشيح عدد من معلمي ومعلمات كل جمعية بحسب نسبة أعداد المعلمين والدارسين فيها إلى العدد الإجمالي للمعلمين على مستوى المملكة، وصرف رواتبهم شهريًّا، ولمدة عام دراسي كامل.