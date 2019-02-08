الأمير بدر بن سلطان يوجِّه بالقبض على رجل اعتدى على امرأة بمكة

وجَّه أمير مكة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، بالقبض على الرجل الذي اعتدى على امرأة بمدخل أحد المنازل.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنَّ أمير مكة بالنيابة وجَّه بالقبض على الرجل الذي اعتدى على امرأة في مكة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر رجلًا يعتدي على امرأة بمدخل أحد المنازل في مكة المكرمة، ما أثار غضبًا عارمًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن النشطاء هاشتاق #رجل_يعتدي_علي_امراه_بمكه، عبروا من خلاله عن سخطهم من الفعل، مطالبين بمحاكمة الرجل الذي لم تتضح هويته.