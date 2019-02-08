الصحة: 33 إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط في مدينتين خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إصابة 37 حالة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والتي تنتج بسبب فيروس كورونا، بينها 33 إصابة في مدينتي الرياض ووادي الدواسر، خلال أسبوع واحد.

ورصدت وزارة الصحة -في تقرير صادر عنها- الحالات التي أُصيبت بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، خلال الفترة من 25 يناير الماضي، حتى اليوم الخميس 7 فبراير.

ووفق الإحصائية، التي نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، تحت عنوان «أحداث الصحة العامة المحلية لعام 2019م- الأسبوع الوبائي السادس»، فقد ظهرت 37 حالة مصابة بهذا المرض خلال هذه الفترة.

وأشارت الإحصائية إلى أن هناك 16 حالة بمدينة الرياض، تنوع تصنيفها بين أولية وثانوية، بعضها أُصيب نتيجة مخالطة الإبل، مؤكدة أن كل هذه الحالات متواجدة بالمستشفى تحت الملاحظة.

أما في مدينة وادي الدواسر، فهناك 17 حالة، تم تصنيفها بين مكتسبة في المجتمع أو في منشأة صحية أو مخالطة منزلية، وهناك بعض الحالات حدث فيها مخالطة للإبل، والبعض الآخر لم يحدث. مؤكدة أن كل الحالات متواجدة بالمستشفى تحت الملاحظة.



وأوضح التقرير، الصادر بتاريخ 25 يناير الماضي، أن هناك 4 حالات بمدينة الرياض، توفي منهم اثنان، وشفيت الحالتان الأخريان.

وأشار إلى أن الحالة الأولى التي توفيت، كانت لرجل يبلغ من العمر 66 عامًا، بمدينة الرياض، وحالته مكتسبة من المجتمع، أما المتوفى الثاني، فكان يبلغ من العمر 69 عامًا بمدينة الرياض، وحالته مكتسبه من المجتمع، ولم يحدث بالحالتين مخالطة للإبل.

أما الحالتان اللتان شُفيتا، فكانتا لرجلين أحدهما 83 عامًا، والآخر 53 عامًا، وحالتهما كانت مكتسبة من المجتمع.

ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، هي مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه أحد فيروسات كورونا «فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أو فيروس كورونا»، وتم اكتشافه لأول مرة في المملكة العربية السعودية في عام 2012، وذلك وفق تقرير لـ«منظمة الصحة العالمية».

وتمثل فيروسات كورونا فصيلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تتسبب في أمراض للبشر، يمتدّ طيفها من نزلة البرد الشائعة إلى المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة «سارس».

