شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاعه عالميا.. سعر الجنيه الاسترليني أمام الريال السعودي في نهاية التعاملات اليوم الخميس والان مع التفاصيل

الخليج 365- ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى خلال تعاملات اليوم الخميس أمام العملات الرئيسية ولكنه استقر أمام الريال السعودي في نهاية التعاملات باسواق المملكة. سعر الريال أمام العملات الأجنبية الرئيسية: جنية استرليني 4.9298

دولار أمريكي 3.7500

فرنك سويسري 3.7690

يورو 4.2806

ين ياباني 0.0343 بعد ارتفاعه عالميا.. سعر الجنيه الاسترليني أمام الريال السعودي في نهاية التعاملات اليوم الخميس



كانت هذه تفاصيل خبر بعد ارتفاعه عالميا.. سعر الجنيه الاسترليني أمام الريال السعودي في نهاية التعاملات اليوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.