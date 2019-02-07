السعودية | 3 إنجازات تاريخية في 10 أيام.. أضخم برنامج للصناعة الوطنية.. وأول قمر اتصالات سعودي.. والفوز بعضوية المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 3 إنجازات تاريخية في 10 أيام.. أضخم برنامج للصناعة الوطنية.. وأول قمر اتصالات سعودي.. والفوز بعضوية المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق.. إسلام داوود

في وطن يتولى الشباب فيه دفة القيادة وتفتح أمامهم الأبواب لسبر أغوار المستقبل والسفر بوطنهم إلى عام 2030 وما بعده، يصبح الوقت عاجزا عن مواكبة إنجازاتهم لصالح بلدهم.

وفيما تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق مستقبل يليق بها، فإن الإنجازات المتتالية يوما بعد آخر تؤكد بما لا لبث فيه، أن ما كان بالأمس أحلاما بات اليوم حقيقة ملموسة، وما هو أحلام اليوم، سيصبح في الغد القريب واقعا محسوسا.

ويُجمع المحللون على أن المملكة خلال السنوات القليلة الماضية شهدت طفرة تنموية في كافة المجالات، وزاد من وتيرتها تدشين رؤية المملكة 2030، وتولي الأمير الشاب محمد بن سلمان، تطبيق برامجهما، ليحمل على عاتقه آمال أمة ترغب بمستقبل واعد.

ومنذ اليوم الأول لإطلاق رؤية المملكة 2030 سعت قيادة المملكة ولا سيما الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، إلى منح الشباب القيادة ومنحهم الفرصة لتنفيذ أفكارهم وطموحاتهم.

وعلى مدار شهور طويلة شهدت المملكة تطورات واسعة، لكن في الأيام العشرة الماضية تضاعفت تلك الإنجازات في مجالات شتى، وعلى الأقل 3 إنجازات هامة حققتها المملكة في تلك الفترة.

برنامج تطوير الصناعة الوطنية:

وأطلقت المملكة، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي أعلن عنه وزير الطاقة خالد الفالح .

ويندرج برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن 13 برنامجاً لتحقيق #رؤية_المملكة_2030.

ويمتلك البرنامج تأثيرا كبيرا من الناحية الاقتصادية حيث سيحقق نمواً غير مسبوق وتكاملاً بين 4 قطاعات رئيسة في اقتصاد المملكة، متمثلة في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

وقال وزير النقل السعودي نبيل العامودي، في حفل افتتاح البرنامج، إنه سيساهم بنحو 1.2 ترليون ريال في الاقتصاد السعودي بحلول 2030، وهو ما يشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد حالياً.



وأضاف أنه سيرفع إسهام المحتوى المحلي بأكثر من 700 مليار ريال، كما سيخلق 1.6 مليون وظيفة، ويرفع حجم صادرات السعودية إلى أكثر من ترليون ريال.

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لديه أكثر من 330 مبادرة، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، وسيتم طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال، تشكل الدفعة الأولى من الاستثمارات، مشيراً إلى أن البرنامج يطمح إلى استقطاب ترليون و600 مليار ريال من الاستثمارات.

قمر اتصالات:

وفي الوقت ذاته، أطلقت السعودية قمرها الصناعي الأول للاتصالات من قاعدة “كورو” في إقليم غويانا الفرنسي، الواقع شمال شرقي أمريكا “اللاتينية” (الجنوبية).

وبلغ وزن القمر “SGS1″، لحظة الإطلاق بلغ 6.5 طن، وتملكه السعودية، وسيشغل عن طريق محطات أرضية في المملكة.

وسيساهم القمر في تقديم تطبيقات متعددة، تشمل اتصالات النقل التلفزيوني، والهاتف، والإنترنت، والاتصالات العسكرية الآمنة، وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمنكوبة.



وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وخلال زيارته مقر شركة “لوكهيد مارتن” في وادي السيليكون في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، في أبريل الماضي، وقع على القطعة الأخيرة من القمر السعودي للاتصالات الأول، وكتب على إحدى قطعه عبارة “فوق هام السحب”.

عضوية المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة:

أما الإنجاز الثالث فكان خلال موافقة المجلس الأوروبي للقدرات الفائقة مؤخرًا على انضمام المملكة العربية السعودية ممثلةً في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” كعضو شريك في المركز الأوروبي للقدرات الفائقة لتكون المملكة من أوائل الدول التي تحصل على هذه العضوية خارج الاتحاد الأوربي، نظرا لدورها الريادي محليًا وإقليميًا ودوليًا في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.

ويضع الإنجاز المملكة في طليعة الدول المتقدمة نظرًا لجهودها في دعم الموهبة ورؤيتها وإيمانها بأهمية النهوض ببرامج اكتشاف الموهوبين ورعايتهم ونشرها، لتنمية فرص الاستفادة من أصحاب القدرات الفكرية والمهارات الفائقة؛ خدمةً لأوطانهم باعتبارهم قاطرة التنمية المستدامة، وأصحاب الأفكار والمبادرات.