شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يوجه بالقبض على رجل اعتدى على امرأة والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكى الأمير بدر بن سلطان، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، بالقبض على الرجل الذي اعتدى على امرأة في مكة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رجلاً يعتدي علي امرأة، مما أثار استياء الجميع، مشددين على ضرورة معاقبته.