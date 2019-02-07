شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «الخارجية» يستقبل سفيري السودان وقيرغيزستان والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، كلاً من سفير جمهورية السودان المعيّن لدى المملكة عبدالعظيم الكاروري، وسفير الجمهورية القيرغيزية لدى المملكة عبداللطيف جمعة بايف.

وجرى خلال الاستقبالين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.