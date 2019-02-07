شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بحائل تطلق "المسعف الإلكتروني" والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مساعد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة حائل للشؤون الفنية طلال بن علي البايح أن مبادرة نظام المسعف الإلكتروني تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الإسعافية في المملكة وتقليل زمن الاستجابة ورفع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مبينًا أنه سبق مرحلة انطلاق البرنامج عقد اجتماع تنسيقي بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والشؤون الصحية بالمنطقة ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي لتهيئة البيئة المناسبة لانطلاق نظام المسعف الإلكتروني وإقامة دورات تدريبية على النظام لمنسوبي العمليات وفنيي الخدمات الطبية الطارئة بفرع الهيئة بحائل.
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