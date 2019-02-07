شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفيري الكويت والسودان والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، الشيخ علي بن خالد الجابر الصباح سفير الكويت المعيّن لدى المملكة، وسفير السودان المعيّن لدى المملكة عبدالعظيم الكاروري.

وتسلم الوزير نسخة من أوراق اعتمادهما سفيران لبلادهما لدى المملكة، تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.