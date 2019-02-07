، "كفى القنفذة"  تنفذ برنامج  "جيل" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمدارس محايل ،

محمد بن مسعود - الدمام - الزبيدي لـ "الخليج 365": أكثر من ٧٠٠ طالب ومعلم استفاد من البرنامج

نفّذت جمعية كفى بالقنفذة "برنامج جيل" بالتعاون مع إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير اليوم الخميس ممثلة في مكتب التعليم بقنا، برنامجًا توعويًا وتثقيفيًا عنوانه "التوعية بأضرار التدخين والمخدرات وطرق الوقاية منها "، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من ٧٠٠ طالب ومعلم.

وقال المشرف العام على جمعية كفى بالقنفذة محمد صالح الزبيدي لـ "الخليج 365" إن برنامج جيل قام من خلاله فريق كفى بتقديم برنامج تعريفي بأخطار التدخين والمخدرات بإدارة التعليم بمحايل عسير بناءً على طلب منهم في التعاون.

وأضاف الزبيدي "أنه تم تنفيذ البرنامج في ثانوية أسامة بن زيد مقررات ومتوسطة وثانوية أبو دَاوُود بمكتب تعليم قنا وبلغ عدد المستفيدين أكثر من ٧٠٠ طالب ومعلم.

واختتم "الزبيدي" بتقديم لمدير تعليم محايل عسير ومدير التوجيه والإرشاد بالإدارة ومدير مكتب تعليم قنا على حرصهم ودعوتهم للجمعية وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة.