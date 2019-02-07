، دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تطيح بمطلوب عنف سيدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ظهر في وسم بـ"تويتر".. ونائب أمير مكة وجَّه بالقبض عليه

تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من إلقاء القبض على صاحب وسم: رجل_يعتدي_على_امرأة_بمكة

وبحسب مصادر "الخليج 365" فإن دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة وبفضل الله تمكنت قبل قليل من إلقاء القبض على الشخص، والذي تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر فيه وهو يجبر سيدة على الدخول إلى منزل، وهي تصرخ.

وقد وجه أمير مكة بالنيابة، بدر بن سلطان، بالقبض على الرجل الذي اعتدى على الامرأة في مكة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، واتضح أنه أحد سكان مخططات الشرائع.