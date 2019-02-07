- 1/3
- 2/3
- 3/3
وجه أمير مكة بالنيابة، بدر بن سلطان، بالقبض على الرجل الذي اعتدى على امرأة في مكة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وسم #رجل_يعتدي_على_امرأة_بمكة خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لرجل يقود امرأة بالقوة الجبرية لنزل، فيما حلقت يداه حول عنقها وهي تصرخ تستنجد ومطالبات بالقبض على المعنف وإلحاق العقوبة الرادعة بحقه.
أمير مكة بالنيابة يوجه بالقبض على الرجل المُعتدِي على امرأةهادي العصيمي الخليج 365 2019-02-07
وجه أمير مكة بالنيابة، بدر بن سلطان، بالقبض على الرجل الذي اعتدى على امرأة في مكة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وسم #رجل_يعتدي_على_امرأة_بمكة خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لرجل يقود امرأة بالقوة الجبرية لنزل، فيما حلقت يداه حول عنقها وهي تصرخ تستنجد ومطالبات بالقبض على المعنف وإلحاق العقوبة الرادعة بحقه.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
10:57 PM
رواد مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بإلحاق العقوبة الرادعة بحقه
وجه أمير مكة بالنيابة، بدر بن سلطان، بالقبض على الرجل الذي اعتدى على امرأة في مكة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وسم #رجل_يعتدي_على_امرأة_بمكة خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لرجل يقود امرأة بالقوة الجبرية لنزل، فيما حلقت يداه حول عنقها وهي تصرخ تستنجد ومطالبات بالقبض على المعنف وإلحاق العقوبة الرادعة بحقه.
، أمير مكة بالنيابة يوجه بالقبض على الرجل المُعتدِي على امرأة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة بالنيابة يوجه بالقبض على الرجل المُعتدِي على امرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.