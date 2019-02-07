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استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة، اليوم الخميس، الشيخ علي بن خالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت المعيّن لدى المملكة، وسفير جمهورية السودان المعيّن لدى المملكة عبدالعظيم الكاروري.
وتسلم "العساف" نسخة من أوراق اعتمادهما سفيرين لبلادهما لدى المملكة؛ تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.
وزير الخارجية يستقبل سفيري دولتي الكويت والسودان المعيّنين لدى المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-07
استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة، اليوم الخميس، الشيخ علي بن خالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت المعيّن لدى المملكة، وسفير جمهورية السودان المعيّن لدى المملكة عبدالعظيم الكاروري.
وتسلم "العساف" نسخة من أوراق اعتمادهما سفيرين لبلادهما لدى المملكة؛ تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
10:44 PM
تسلم نسخة من أوراق اعتمادهما سفيرين لبلادهما
استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة، اليوم الخميس، الشيخ علي بن خالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت المعيّن لدى المملكة، وسفير جمهورية السودان المعيّن لدى المملكة عبدالعظيم الكاروري.
وتسلم "العساف" نسخة من أوراق اعتمادهما سفيرين لبلادهما لدى المملكة؛ تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.
، وزير الخارجية يستقبل سفيري دولتي الكويت والسودان المعيّنين لدى المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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