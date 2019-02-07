محمد بن مسعود - الدمام - عُين اليوم الزميل فيصل الفضل مديراً للعلاقات العامة بإذاعة الرياض. فيما رفع "الفضل" شكره وتقديره على هذه الثقة، راجياً أن يقدم المزيد من التقدم لهذا القسم والعمل به بأكمل وجه. "الفضل" مديراً للعلاقات العامة بإذاعة الرياض صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-07 عُين اليوم الزميل فيصل الفضل مديراً للعلاقات العامة بإذاعة الرياض. فيما رفع "الفضل" شكره وتقديره على هذه الثقة، راجياً أن يقدم المزيد من التقدم لهذا القسم والعمل به بأكمل وجه. 07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440 09:46 PM عُين اليوم الزميل فيصل الفضل مديراً للعلاقات العامة بإذاعة الرياض. فيما رفع "الفضل" شكره وتقديره على هذه الثقة، راجياً أن يقدم المزيد من التقدم لهذا القسم والعمل به بأكمل وجه. ، "الفضل" مديراً للعلاقات العامة بإذاعة الرياض ،

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