علق المتحدث الرسمي باسم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال كعكي على مقطع الفيديو المتداول لمنزل واقع على قمة جبل في حيّ النكاسة، وزعمَ بعض متداولي المقطع أنه “مسكون” وأن الآليات عجزت عن إزالته.
وأوضح أن المنزل الظاهر في المقطع هُدم بالكامل ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير حي النكاسة العشوائي. ونفى كعكي كل ما يتداول من شائعات حول المنزل، مؤكداً أن الشركة المطوّرة تعمل على المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، ولم تواجه حتى الآن أي عوائق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: “هيئة تطوير مكة” تنفي شائعة “المنزل المسكون” الذي عجزت الآليات عن... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.