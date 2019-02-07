إجمالي جوائزه 20 مليون ريال.. “الترفيه” تكشف تفاصيل أكبر برنامج لاكتشاف المواهب المحلية...

كشفت الهيئة العامة للترفيه عن تفاصيل البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الترفيهية (تحديات الترفيه) الذي يهدف لاكتشاف المواهب وتطويرها وتمكين أفضل المواهب لتصل إلى العالمية. وأوضحت أنه يمكن للموهوبين التسجيل في البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني https://geachallenges.com/، ويسعى البرنامج إلى تحفيز كافة شرائح المجتمع على المشاركة بمحتوى ترفيهي محلي يليق بصورة المملكة وثقافتها. كما سيحظى الفائزون بالتحديات بإجمالي دعم يصل إلى 20 مليون ريال من أجل تدريب وتمكين مواهبهم للوصول للعالمية.

وسيتم دعم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل تحدٍّ ببرامج تدريبية لتطوير مواهبهم وتنمية قدراتهم، بما يعادل 500 ألف ريال للمركز الأول، و 300 ألف ريال للمركز الثاني، و 200 ألف ريال للمركز الثالث. وتنقسم “تحديات الترفيه” إلى عشرين فئة، هي: أنغام الترفيه، ماراثون الضحك، فنان الجرافيتي، مطرب السعودية، شاعر الوطن، السيرك السعودي، أولمبياد الطبيعة، التطبيقات الترفيهية، التمثيل، الرقصات الشعبية، عروض الدبابات، شيف المملكة، عروض السيارات، كرتون سعودي، عروض الحيوانات، فنون الخفّة، التزلج، الكوميك السعودي، الفيديو والتصوير، وتغطية الفعاليات.

وتتيح الهيئة الفرصة للجميع لاقتراح أي موهبة ترفيهية غير مدرجة ضمن الفئات المتاحة، وسيستمر استقبال المشاركات حتى تاريخ 30 أبريل 2019 عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج. وستبدأ مرحلة التقييم والترشيح في الفترة من 1 مايو إلى 31 يونيو، في حين ستبدأ عروض الأداء الحية والتحكيم في 1 يوليو وتستمر إلى 31 أغسطس، يلي ذلك مرحلة التصويت التي تنطلق في الأول من سبتمبر حتى نهاية الشهر، ثم يتم إعلان الفائزين والاحتفال بهم خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 2019.