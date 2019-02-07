أمير منطقة مكة بالنيابة يوجه بالقبض على رجل ظهر في هذا المقطع المتداول ‎#رجل_يعتدي_علي_امراه_بمكه



أصدر أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز توجيهاته بالقبض على الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو متداول يعتدي على امرأة بالضرب والتعنيف.

وتضمن توجيهات أمير المنطقة بالنيابة اتخاذ الإجراءات النظامية بحقّ المعنّف.



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