أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق بالمملكة.. الجمعة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، التي يسبقها رياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وقالت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني: إنَّ مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك- تشمل الأجزاء الساحلية منها- وحائل، والقصيم، وشمال المنطقة الشرقية- حفر الباطن، والقيصومة- والمدينة المنورة- تشمل الأجزاء الساحلية منها- تتأثر بهطول الأمطار الرعدية بين المتوسطة إلى الغزيرة.

وأشارت الهيئة، إلى أن هناك تكونًا للسحب الرعدية على مرتفعات، «جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة»، فيما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة «تشمل الأجزاء الساحلية منها».

وأوضحت الهيئة، أنّه غير مُستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أنَّ الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج .

أمَّا الخليج العربي، فالرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

ووَفْق ما ذكرت الهيئة تُسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة تصل إلى 35 رجة، فيما تُسجل طريف أدنى درجة حرارة وهي 7 درجات.

وكانت الهيئة، أشارت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على منطقتي «تبوك والجوف»، متوقعة أن يبدأ تأثير الحالة على طريف وعرعر خلال الساعات القادمة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد، قد توقعت في تقرير لها لطقس نهاية الأسبوع الجاري، نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، خاصة خلال النهار، وارتفاعًا للأمواج على السواحل، وانخفاضًا في درجات الحرارة من اليوم الأربعاء إلى الاثنين المقبل.

وأضافت الأرصاد، في تقريرها، أنَّه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة هطول أمطار خفيفة على عرعر، وطريف، من مساء اليوم إلى السبت، والقريات، وطبرجل من يوم الأربعاء إلى الجمعة، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على تبوك ومحافظاتها في ذات التوقيت، وكذلك على منطقة المدينة المنورة يومي الجمعة والسبت.

وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة وأجزاء من محافظاتها يومي الجمعة والسبت، ومن متوسطة إلى غزيرة على بريدة، وعنيزة، والرس، والمذنب، والبكيرية، والبدائع، من يوم الجمعة إلى الأحد؛ إضافة إلى توقعات بهطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض، وأجزاء من المحافظات التابعة لها من يوم السبت إلى الاثنين، وانتهاءً بالدمام ومحافظاتها من يوم الجمعة إلى الاثنين.