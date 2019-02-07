خالد بن سلمان: المملكة تُعزز قدراتها في التقنيات الفضائية بسواعد أبنائها

هنّأ سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، خالد بن سلمان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة إطلاق القمر السعودي «فوق هام السحب».

وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، خالص التهاني بمناسبة إطلاق القمر السعودي "فوق هام السحب". وطننا الغالي يعزز قدارته في التقنيات الفضائية بسواعد أبنائه، فهنيئًا لنا جميعًا هذا الإنجاز الكبير».

وأطلقت السعودية، فجر أمس الأربعاء، أول أقمارها الصناعية للاتصالات الفضائية، من قاعدة إقليم غويانا الفرنسية الواقع شمال أمريكا الجنوبية، على أن يتم تشغيله والتحكم به من خلال محطات أرضية داخل المملكة.

يأتي إطلاق القمر «إس جي إس1» بعد أقل من 10 أشهر من توقيع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عبارة «فوق هام السحب» على القطعة الأخيرة التي رُكّبت على القمر.

وأكد وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، خالد الفالح، أن هذا الإنجاز الوطني يعدّ نتاجًا للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير في المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده.

وأضاف أن إطلاق القمر يأتي تحقيقًا لرؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى توطين التقنيات الاستراتيجية في المملكة، وزيادة المحتوى المحلي، وتمكين الشباب السعودي من العمل على التقنيات المتقدمة في مجال تطوير الأقمار الصناعية وتصنيعها.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن الدولية ريتشارد إدواردز، إن نجاح إطلاق هذا القمر الصناعي يأتي كخطوة مهمة في علاقاتنا مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمملكة العربية السعودية، وهي علاقات قائمة على الابتكار والعلوم والتقنية وتنمية الموارد البشرية.

ويعد «إس جي إس1» أول قمر للاتصالات الفضائية مملوك بالكامل للسعودية، ويسهم في توفير تطبيقات متعددة تشمل اتصالات النطاق العريض والاتصالات العسكرية الآمنة، وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة.

وتضمّنت عملية تطوير القمر بالتعاون مع لوكهيد مارتن، تأهيل عدد من المهندسين السعوديين، وفق المعايير التي تعتمدها الشركة لمنسوبيها في جميع مراحل التصنيع والاختبار، بهدف نقل خبرات التصنيع والاختبارات الخاصة بتقنيات الأقمار الصناعية الضخمة والمخصصة للاتصالات الفضائية في المدار الثابت.

